Полузащитник «Рубина» Йевтич перенёс операцию

Полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич перенёс операцию после разрыва крестообразных связок, сообщает пресс-служба казанского клуба. Восстановление займёт минимум шесть месяцев.
Напомним, 29-летний швейцарец получил травму в товарищеском матче против московского «Динамо» (0:2).
Вторую часть минувшего сезона Йевтич провёл в греческом АЕКе, отметившись пятью результативными передачами в 19 проведённых встречах.
Свой следующий матч «Рубин» проведёт 24 июля против «Енисея». Начало — в 13:00 по московскому времени.