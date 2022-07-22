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Полузащитник «Рубина» Йевтич перенёс операцию

22 Июля 2022 • 13:28 Комментировать
Рубин
...
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27.08 18:00

Полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич перенёс операцию после разрыва крестообразных связок, сообщает пресс-служба казанского клуба. Восстановление займёт минимум шесть месяцев.

Напомним, 29-летний швейцарец получил травму в товарищеском матче против московского «Динамо» (0:2).

Вторую часть минувшего сезона Йевтич провёл в греческом АЕКе, отметившись пятью результативными передачами в 19 проведённых встречах.

Свой следующий матч «Рубин» проведёт 24 июля против «Енисея». Начало — в 13:00 по московскому времени.

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Рубин Дарко Йевтич
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