Как и ожидалось, Александр Беленов стал игроком «Рубина». Казанский клуб объявил о подписании с 35-летним голкипером трудового соглашения. Оно рассчитано до конца сезона 2023/2024.

«Рубину» Александр Беленов достался бесплатно – ранее вратарь расторг контракт с «Уфой» и стал свободным агентом. За уфимский клуб Беленов выступал на протяжении пяти с половиной лет.

Напомним, что «Рубин» начал сезон в Первой лиге с победы над «Родиной» со счётом 2:0. Теперь команда Леонида Слуцкого готовится к противостоянию с «Енисеем». Команды сойдутся в ближайшее воскресенье, 24 июля.