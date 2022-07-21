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Первая лига

​Беленов стал игроком «Рубина» официально

21 Июля 2022 • 18:23 Комментировать

Как и ожидалось, Александр Беленов стал игроком «Рубина». Казанский клуб объявил о подписании с 35-летним голкипером трудового соглашения. Оно рассчитано до конца сезона 2023/2024.

«Рубину» Александр Беленов достался бесплатно – ранее вратарь расторг контракт с «Уфой» и стал свободным агентом. За уфимский клуб Беленов выступал на протяжении пяти с половиной лет.

Напомним, что «Рубин» начал сезон в Первой лиге с победы над «Родиной» со счётом 2:0. Теперь команда Леонида Слуцкого готовится к противостоянию с «Енисеем». Команды сойдутся в ближайшее воскресенье, 24 июля.

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