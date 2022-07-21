В «Рубине» отреагировали на проведение игры с «Енисеем» в манеже

В казанском «Рубине» отреагировали на новость о том, что красноярский «Енисей» будет проводить домашние игры в крытом манеже в Красноярске. Напомним, уже в ближайшем туре Первой лиги соперники проведут очный поединок. Матч состоится 24 июля и начнется в 13:00 по московскому времени.

«Мы были в курсе, что придется сыграть в манеже. Это Первая лига, мы все понимаем и готовимся к матчу. В клубе все нормально восприняли эту новость, но, конечно хотелось бы сыграть на открытом стадионе», - цитирует главу медиаслужбы Ивана Бодылевского Metaratings.

Манеж, на котором «Енисей» проводит домашние встречи, вмещает всего 3000 фанатов. В первый игровой день Первой лиги команда сыграла вничью с ульяновской «Волгой» в гостях (1:1), и теперь пройдет проверку на прочность в матче с казанцами.