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Первая лига

В «Рубине» отреагировали на проведение игры с «Енисеем» в манеже

21 Июля 2022 • 00:55 Комментировать

В казанском «Рубине» отреагировали на новость о том, что красноярский «Енисей» будет проводить домашние игры в крытом манеже в Красноярске. Напомним, уже в ближайшем туре Первой лиги соперники проведут очный поединок. Матч состоится 24 июля и начнется в 13:00 по московскому времени.

«Мы были в курсе, что придется сыграть в манеже. Это Первая лига, мы все понимаем и готовимся к матчу. В клубе все нормально восприняли эту новость, но, конечно хотелось бы сыграть на открытом стадионе», - цитирует главу медиаслужбы Ивана Бодылевского Metaratings.

Манеж, на котором «Енисей» проводит домашние встречи, вмещает всего 3000 фанатов. В первый игровой день Первой лиги команда сыграла вничью с ульяновской «Волгой» в гостях (1:1), и теперь пройдет проверку на прочность в матче с казанцами.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Енисей Первая лига
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