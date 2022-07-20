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Газизов: «Арсенал» будет обязан заплатить 300 тысяч евро «Уфе» за Зинченко

20 Июля 2022 • 16:34 Комментировать

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что клуб готов подать заявку на выплаты по трансферу Александра Зинченко из «Манчестер Сити» в «Арсенал».

Газизов сказал «Матч ТВ», что никто ничего не выдумывает, существует правило ФИФА, и если клуб подаст заявку, то «Уфе» будут обязаны выплатить определенную сумму, башкирский клуб готов отправить эту заявку.

Ранее Газизов рассказал, что лондонский «Арсенал» должен выплатить «Уфе» примерно 300 тысяч евро за переход полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко в стан «канониров». Напомним, что 25-летний игрок выступал за уфимскую команду с 2015 по 2016 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Уфа Шамиль Газизов Александр Зинченко Трансферы футбола - лето 2022
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