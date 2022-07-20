Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Первая лига

«Енисей» рассказал, почему домашние матчи будут проходить в манеже

20 Июля 2022 • 14:53 Комментировать

«Енисей» сообщил, что ближайшие домашние матчи будут проводить в закрытом манеже.

Красноярский клуб выступил с заявлением, в котором сообщил, что основной причиной выбора манежа вместо «Центрального» стадиона является газон, потому что поле на «Центральном» не позволит команде играть в контроль мяча и показывать комбинационный футбол, ведь именно такой игрой «Енисей» отличается от других команд лиги.

В первом туре Первой лиги красноярцы сыграли вничью с «Волгой» из Ульяновска, встреча завершилась со счетом 1:1. Следующий матч «Енисей» проведет 24 июля против казанского «Рубина».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Енисей Первая лига
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Июля
14:53 · Россия. Первая лига
«Енисей» рассказал, почему домашние матчи будут проходить в манеже
19 Июля
15:03 · Россия. Первая лига
Билялетдинов: «Думаю, Набиуллину нужен «Рубин»
18 Июля
22:07 · Россия. Первая лига
«Алания» и «Динамо» Махачкала сыграли без голов
20:29 · Россия. Премьер-лига
Агаларов высказался о возможном возвращении «Уфы» в РПЛ
15:34 · Россия. Премьер-лига
Агаларов: Не стал бы делать селфи во время матча
15:09 · Россия. Первая лига
В «Нефтчи» отреагировали на возможный переход Дзюбы
14:58 · Россия. Первая лига
В «Рубине» рассказали о переговорах с Набиуллиным
14:49 · Россия. Первая лига
В «Рубине» прокомментировали слухи о вылете Дзюбы в Азербайджан 1
14:26 · Россия. Премьер-лига
Агаларов до сих пор не может смириться с вылетом «Уфы» в ФНЛ
14:24 · Россия. Первая лига
Дзюба может продолжить карьеру в Азербайджане
10:34 · Россия. Первая лига
Кононов высказался об уровне Первой лиги
02:19 · Россия. Первая лига
Главный тренер «Алании» назвал секрет успеха быстрого восстановления команды
01:58 · Россия. Премьер-лига
Полиция задержала болельщика «Рубина», которому стюарды сломали палец 1
00:56 · Россия. Первая лига
«Рубин» победил, Слуцкий прокомментировал успех
17 Июля
21:17 · Россия. Первая лига
Слуцкий рассказал, как присутствие Дзюбы влияет на «Рубин»
Все новости
Рекомендуем