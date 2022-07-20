«Енисей» рассказал, почему домашние матчи будут проходить в манеже

«Енисей» сообщил, что ближайшие домашние матчи будут проводить в закрытом манеже.

Красноярский клуб выступил с заявлением, в котором сообщил, что основной причиной выбора манежа вместо «Центрального» стадиона является газон, потому что поле на «Центральном» не позволит команде играть в контроль мяча и показывать комбинационный футбол, ведь именно такой игрой «Енисей» отличается от других команд лиги.

В первом туре Первой лиги красноярцы сыграли вничью с «Волгой» из Ульяновска, встреча завершилась со счетом 1:1. Следующий матч «Енисей» проведет 24 июля против казанского «Рубина».