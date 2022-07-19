Легионеры Первой лиги

Вопрос легионеров сегодня актуален как никогда. События разворачиваются таким образом, что клубам приходится держать только качественных иностранцев в своём составе. И дело не только в политических событиях, но в лимите на легионеров. С сезона 2020/21 в Первой лиге разрешено держать в заявке четырёх граждан с иностранным паспортом. Ограничений по нахождению на поле нет. Зато есть приятный бонус. Граждане из стран ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) перестали считаться легионерами. О том, кто же из футболистов других стран защищает цвета клубов «лучшей лиги мира», – в этой статье.

Трансферное окно ещё в самом разгаре, да и правила приостанавливать контракт ФИФА не отменяла, поэтому будем считать по игрокам, имеющим действующее соглашение и готовым в любой момент оказать посильную помощь своему клубу. Таких игроков в Первой лиге насчитывается 21 человек: 9 защитников, 6 полузащитник и 6 нападающих. Ни одного иностранного голкипера в «лучшей лиге мира» нет. На то она и лучшая, да и вратарская школа весьма неплохая в России, чего не скажешь про дефицитную позицию защитников, коих насчитывается целых девять человек. И это при пяти белорусах, по одному гражданину из Киргизии и Армении, трое из которых также играют в обороне.

В лидерах по числу легионеров – бывшие команды РПЛ: в «Рубине», «Уфе» и тульском «Арсенале» выступает 10 человек, т.е. почти половина всех иностранцев. Распределение всех легионеров по странам и клубам представлено ниже: «Арсенал» – 4 игрока (Грузия, Сербия – 2 человека, Замбия)

«Балтика» – 4 игрока (Сербия – 2 человека, Черногория, Босния)

«Рубин» – 3 игрока (Гана, Тунис, Норвегия)

«Уфа» – 3 игрока (Молдова, Колумбия, Ангола)

«Краснодар-2» – 2 игрока (оба – Нигерия)

«Велес» – 2 игрока (Грузия, Сербия)

«Енисей» – 1 игрок (Аргентина)

«Акрон» – 1 игрок (Сербия)

«Нефтехимик» – 1 игрок (Узбекистан)

Ни одного легионера нет в «Кубани», «КАМАЗе», «Волгаре», «Алании», ульяновской «Волге», «Динамо-Махачкала», «СКА-Хабаровск», ФК «Родина» и ярославском «Шиннике».

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Для сравнения, в конце прошлого первенства ФНЛ количество легионеров в 20 клубах равнялось 34 игрокам. Сейчас в 18 командах – 21 человек, т.е. среднее количество упало почти до одного легионера на команду. При этом смещение произошло в сторону стран бывшей Югославии. При шести сербах в лиге играет босниец и черногорец (не стареющий душой 39-летний Младен Кашчелан) – т.е. почти 40% от всех иностранцев. Из остальной Европы выделим Абильгора из «Рубина», который на грани того, чтобы покинуть команду. В отличие от него, Кашчелан («Балтика»), Феррейра («Енисей») и Фамейе («Рубин») меняют коллективы, но делают это строго внутри Первой лиги. Вот уж точно для кого она стала «лучшей лигой мира».

Константин Лицин