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Дзюба может продолжить карьеру в Азербайджане

18 Июля 2022 • 14:24 Комментировать

Российский форвард Артём Дзюба может перейти в один из азербайджанских клубов.

По сведениям «Спорт-Экспресса», 33-летний Дзюба прилетел в Баку. Там он может провести переговоры с двумя клубами: «Нефтчи» или «Карабахом».

Ранее сообщалось, что бывший нападающий «Зенита» поддерживает форму с «Рубином». Главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий заявил, что Дзюба может подписать контракт с новой командой уже на этой неделе.

За «сине-бело-голубых» форвард выступал с 2015 года. Он провел 249 матчей во всех турнирах, в которых забил 108 мячей и записал в свой актив 70 результативных передач.  

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Нефтчи Карабах Артём Дзюба
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