Дзюба может продолжить карьеру в Азербайджане

Российский форвард Артём Дзюба может перейти в один из азербайджанских клубов.

По сведениям «Спорт-Экспресса», 33-летний Дзюба прилетел в Баку. Там он может провести переговоры с двумя клубами: «Нефтчи» или «Карабахом».

Ранее сообщалось, что бывший нападающий «Зенита» поддерживает форму с «Рубином». Главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий заявил, что Дзюба может подписать контракт с новой командой уже на этой неделе.

За «сине-бело-голубых» форвард выступал с 2015 года. Он провел 249 матчей во всех турнирах, в которых забил 108 мячей и записал в свой актив 70 результативных передач.