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Главный тренер «Алании» назвал секрет успеха быстрого восстановления команды

18 Июля 2022 • 02:19 Комментировать

Новый главный тренер владикавказской «Алании» рассказал о питании футболистов своей команды. Заур Тедеев признался, что не будет запрещать игрокам есть осетинские пироги.

«Питание для спортсмена – это важный фактор с точки зрения его восстановительного процесса! Если футболист будет правильно питаться, то его мышцы будут способны воспринимать более серьезную нагрузку. И есть его организм станет корректно реагировать на нагрузку. Богом придумано лучше восстановление – питание и сон. Других эффективных способов восстановиться нет», - приводит слова наставника пресс-служба «Алании».

Также специалиста отметил, что нельзя пить газированные напитки и злоупотреблять жареную пищу, поскольку подобное питье и пища сказываются на функциональном состоянии спортсменов, а появление подкожного жира влияет на выносливость.

«А вот пироги как раз помогают восстанавливаться. Но должна быть определенная мера. Футболист может съесть кусочек, но не целый же пирог. Невозможно не поесть пироги, приготовленные нашими женщинами, в ресторане тоже вкусно. Но лучше домашние и понемногу», - отмечает Тедеев.

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