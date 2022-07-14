Артём Дзюба находится в поиске клуба, а пока тренируется с «Рубином» для поддержания формы. В четверг пресс-служба казанского клуба опубликовала видео, показав несколько голов Дзюбы на тренировочном занятии. В одном из моментов нападающий точно пробил с лёта со средней дистанции, а в другом – решил эпизод эффектным ударом пяткой.

Напомним, что Артём Дзюба оказался в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Зенитом». В августе нападающий отметит свой 34-й день рождения. Дзюба надеется, что к тому моменту он уже обзаведётся клубной пропиской.

«Рубин» сезон 2022/2023 проведёт в Первой лиге.