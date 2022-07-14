Панченко подписал новый контракт с «Арсеналом»

Российский нападающий Кирилл Панченко официально подписал новое соглашение с тульским «Арсеналом».

Как сообщает пресс-служба «оружейников», 32-летний российский футболист официально продлил соглашение с тульской командой. Стоит отметить, что сроки нового договора форварда с «Арсеналом» не сообщаются. За клуб из Тулы Панченко выступает с октября 2020 года.

В прошлом сезоне Кирилл Панченко провёл в российском чемпионате лишь десять поединков, в которых отметился одним ассистом. В новом сезоне тульский «Арсенал» будет выступать в подэлитном дивизионе.