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Первая лига

​Азмун: «Мне без разницы, что «Рубин» вылетел – он сделал мне плохо»

13 Июля 2022 • 19:36 Комментировать

Форвард Сердар Азмун, который в своё время выступал за «Рубин», высказался по поводу вылета казанцев из Премьер-лиги в Первую лигу.

В ходе интервью для sport24 выяснилось, что Азмун даже не знал о вылете «Рубина» из элитного российского дивизиона. Впрочем, иранский футболист не слишком обеспокоен на этот счёт.

«Смотри, «Зенит» никогда никакого зла мне не делал. А «Рубин» в своё время сделал мне плохо», - высказался Азмун, добавив при этом, что он не думает о казанском клубе.

«Мне без разницы, вылетел «Рубин» в Первую лигу или нет», - добавил нападающий леверкузенского «Байера».  

Напомним, что Сердар Азмун перебрался в «Байер» из «Зенита» посреди прошлого сезона.

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Рубин Сердар Азмун
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