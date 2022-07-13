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Первая лига

​Азмун – Дзюбе: «Иди в Первую лигу и играй там!»

13 Июля 2022 • 19:29 Комментировать

Сердар Азмун обратился к своему экс-одноклубнику Артёму Дзюбе, находящемуся в настоящий момент без клубной прописки.

«Почему он не пойдёт в «Рубин»? Потому что хочет играть в Европе? Иди в Первую лигу и играй там! Какие проблемы?» - сказал Азмун со смехом.

«Теперь Дзюба уже старый, поэтому Первая лига для него в самый раз», - высказался иранский нападающий «Байера» в интервью для sport24.

Напомним, что во вторник Артём Дзюба присоединился к «Рубину». В казанской команде нападающий поддерживает форму в процессе поиска нового клуба.

Добавим, что в августе Артёму Дзюбе исполнится 34 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Артём Дзюба Сердар Азмун
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