Президент «Маритиму» подтвердил интерес к Агаларову

Президент португальского «Маритиму» Жоау Луиш подтвердил интерес клуба к форварду «Уфы» Гамиду Агаларову.

«Агаларов в одном шаге о перехода в «Маритиму»? Сейчас мы ничего не можем подтвердить. Гамид — один из игроков, за которыми мы много наблюдали. Но в данный момент ничего нет», — приводит слова Луиша «РБ Спорт».

Президент «Маритиму» заявил, что никаких личных бесед с Гамидом Агаларовым он не вел.

В минувшем сезоне 21-летний нападающий принял участие в 33 матчах во всех турнирах, забил 20 мячей и записал на свой счет две голевые передачи. В Российской премьер-лиге Агаларов забил 19 голов, став лучшим бомбардиров чемпионата.