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Луценко рассказал, что в январе собирался закончить с футболом

06 Июля 2022 • 18:18 Комментировать

Форвард тульского «Арсенала» Евгений Луценко поделился информацией о том, как хотел завершить карьеру.

«Коронавирусом переболел еще в прошлом году. Затем пропустил четыре месяца из-за надрыва мышцы, в сумме набежало полгода без футбола. Когда приехал на сборы в январе, было желание закончить с футболом», — приводит слова Луценко «Матч ТВ».

Футболист заявил, что тренировался в двухразовом режиме, а утром было такое же состояние, как и вечером. Тело не успевало отдохнуть, все мышцы болели, но перетерпел. Медицинский персонал и тренеры помогли, сделав скидку на возраст.

35-летний Луценко выступает за «Арсенал» с июля 2019 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Евгений Луценко Арсенал Тула
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