Игорь Андреев стал полноценным игроком «Родины»

«Краснодар-2» и «Родина», вышедшая по итогам прошлого сезона в ФНЛ, нашли общий знаменатель в переговорах о переходе Игоря Андреева, информирует официальный сайт «Краснодара».

Игрок пришел в стан краснодарского коллектива в январе 2021 года. В минувшем сезоне он сыграл за «Краснодар-2» и молодежную команду «Краснодара» 10 игр, где забил два мяча.

«ФК «Краснодар» благодарит Игоря за сотрудничество и желает успехов в дальнейшей профессиональной карьере», - говорится в обращении клуба к игроку.

Летом прошлого года он на правах аренды перешел в «Родину». В составе столичной команды игрок отличился 11 раз за 29 матчей.