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Слуцкий ответил на вопрос о будущем Самошникова

05 Июля 2022 • 20:10 Комментировать

Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал будущее защитника Ильи Самошникова.

«Будущее Самошникова? Сегодня он играл. Отталкиваемся от текущей ситуации. На сегодняшний день он игрок «Рубина», — приводит слова Слуцкого «Спорт-Экспресс».

Сегодня, 5 июля, «Динамо» одержало победу над «Рубином» в контрольной встрече со счетом 2:0.

24-летний Самошников защищает цвета казанского клуба с января 2020 года. В минувшем сезоне он принял участие в 27 матчах с учетом всех турниров, в которых смог отметится одним забитым мячом. Контракт футболиста с «Рубином» истекает летом 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий Илья Самошников
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