Слуцкий — о Дзюбе: «Я не буду ничего говорить»

Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопрос об интересе клуба к нападающему Артёму Дзюбе.

«С Дзюбы поддерживаю связь. Позвоните ему, он с вами с удовольствием поделится информацией. Я не буду ничего говорить», — передает слова Слуцкого «Спорт-Экспресс».

Стоит напомнить, что 33-летний воспитанник «Спартака» Артём Дзюба покинул петербургский «Зенит» после окончания минувшего сезона на правах свободного агента. Он выступал за «сине-бело-голубых» с 2015 по 2022 год. Помимо этого, форвард играл за «Томь», «Ростов» и тульский «Арсенал». Портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в шесть миллионов евро.