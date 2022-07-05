«Рубин» надолго потерял Йевтича

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что Дарко Йевтич получил тяжелейшую травму.

«Думаю, у Йевтича, к сожалению, разрыв крестообразной связки. Это основной негативный момент сегодняшней товарищеской встречи», — приводит слова Слуцкого Sport 24.

Специалист отметил, что пропасти между «Рубином» и «Динамо» в матче не было, это полезный спарринг.

«Динамо» одержало победу в товарищеской встрече над казанской командой со счетом 2:0.

Напомним, «Рубин» покинул Российскую премьер-лигу по итогам минувшего сезона, заняв 15-е место в турнирной таблице. Предстоящий сезон клуб проведет в Первой лиге.