Муллин: Цель? В мае повесить золотые медали на грудь

Нападающий «Рубина» Камиль Муллин рассказал о целях и задачах в предстоящем сезоне Первой лиги.

«Какие задачи ставлю перед собой на две последние контрольные игры? Еще лучше почувствовать игру, почувствовать партнеров, чтобы наработать связи, постараться доработать это до автоматизма», — приводит слова Муллина официальный сайт клуба.

Футболист отметил, что очень важно сейчас не получить травму во время предсезонных матчей, ведь новый сезон уже близко.

Камиль Муллин стал игроком «Рубина» в текущее трансферное окно, перейдя на правах свободного агента из волгоградского «Ротора».