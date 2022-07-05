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Первая лига

Муллин: Цель? В мае повесить золотые медали на грудь

05 Июля 2022 • 16:09 Комментировать

Нападающий «Рубина» Камиль Муллин рассказал о целях и задачах в предстоящем сезоне Первой лиги.

«Какие задачи ставлю перед собой на две последние контрольные игры? Еще лучше почувствовать игру, почувствовать партнеров, чтобы наработать связи, постараться доработать это до автоматизма», — приводит слова Муллина официальный сайт клуба.

Футболист отметил, что очень важно сейчас не получить травму во время предсезонных матчей, ведь новый сезон уже близко.

Камиль Муллин стал игроком «Рубина» в текущее трансферное окно, перейдя на правах свободного агента из волгоградского «Ротора».

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Камиль Муллин Первая лига
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