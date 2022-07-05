«Легион-Динамо» предложит контракт Хабибу

Президент махачкалинского футбольного клуба «Легион-Динамо» Шамиль Лахиялов признался, что бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов можно подписать полноценный контракт с командой.

«Сейчас начнётся новый сезон, так что, возможно, мы скоро снова поднимем с ним этот вопрос. Вопрос полноценного контракта», — приводит слова Лахиялова Legalbet.

Президент команды добавил, что Хабиб интересуется жизнью клуба и финансово помогает команде.

Нурмагомедов завершил карьеру бойца UFC в октябре 2021 года. После этого в российских СМИ появилась информация, что боец смешанных единоборств может дебютировать за махачкалинский клуб «Легион-Динамо», который выступает в ФНЛ-2.