Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Первая лига

Муллин: Слуцкий — тренер со статусом

05 Июля 2022 • 15:59 Комментировать

Новичок «Рубина» нападающий Камиль Муллин поделился мнением о главном тренере команды Леониде Слуцком.

«Мои впечатления от Леонида Слуцкого? Тренер со статусом, много что выиграл, много где работал. Колоссальный опыт можно от него получить, мне еще есть куда расти и куда развиваться. Надеюсь улучшить свои футбольные качества», — сказал Муллин официальному сайту клуба.

Игрок отметил, что рад возвращению в Татарстан, ведь это его историческая родина. Готов биться за клуб и за республику.

28-летний Камиль Муллин перешел в «Рубин» из волгоградского «Ротора» на правах свободного агента.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий Камиль Муллин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Июля
15:59 · Россия. ФНЛ
Муллин: Слуцкий — тренер со статусом
15:52 · Россия. ФНЛ
Муллин: За секунду согласился перейти в «Рубин»
15:12 · Россия. ФНЛ
«Факел» заявил «Волгоград-Арену» резервным стадионом в РПЛ слухи
15:08 · Россия. ФНЛ
Йевтич — о «Рубине»: «Сейчас нужно вернуться в РПЛ, всё будет нормально»
14:48 · Россия. Премьер-лига
Стукалов назвал самое сильное качество Агаларова
14:34 · Россия. ФНЛ
Евсеев — о невозможности оформить Fan ID: «И как теперь на футбол попасть?»
07:09 · Россия. ФНЛ
Лучшие бомбардиры ФНЛ последних пяти сезонов
04 Июля
11:16 · Россия. ФНЛ
«Уфа» повесила ценник на лучшего бомбардира РПЛ Агаларова
07:30 · Россия. ФНЛ
Главные трансферы Первой лиги перед стартом нового сезона
00:41 · Россия. ФНЛ
Гаглоев вернулся в «КАМАЗ»
03 Июля
16:42 · Россия. Премьер-лига
Форвард ЦСКА неожиданно перешёл в «Балтику» официально
14:02 · Россия. ФНЛ
«Алания» подписала контракт с Чочиевым
13:17 · Россия. Премьер-лига
Осинов-младший рассказал, когда дебютирует в РПЛ эксклюзив
02 Июля
12:09 · Россия. ФНЛ
«Шинник» подписал контракт с Маклаковым
09:46 · Россия. ФНЛ
Агент высказался о будущем Жамалетдинова и Камилова в «Уфе»
Все новости
Рекомендуем