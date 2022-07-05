Муллин: Слуцкий — тренер со статусом

Новичок «Рубина» нападающий Камиль Муллин поделился мнением о главном тренере команды Леониде Слуцком.

«Мои впечатления от Леонида Слуцкого? Тренер со статусом, много что выиграл, много где работал. Колоссальный опыт можно от него получить, мне еще есть куда расти и куда развиваться. Надеюсь улучшить свои футбольные качества», — сказал Муллин официальному сайту клуба.

Игрок отметил, что рад возвращению в Татарстан, ведь это его историческая родина. Готов биться за клуб и за республику.

28-летний Камиль Муллин перешел в «Рубин» из волгоградского «Ротора» на правах свободного агента.