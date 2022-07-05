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Первая лига

Евсеев — о невозможности оформить Fan ID: «И как теперь на футбол попасть?»

05 Июля 2022 • 14:34 Комментировать

Наставник «Шинника» Вадим Евсеев сообщил, что никак не может оформить Fan ID.

«Абсурдно то, что его даже нельзя пока оформить. Вчера был на сайте, потом на «Госуслугах» и безрезультатно. Оформить нельзя. И как теперь на футбол попасть?» — написал Евсеев в социальных сетях.

Тренер заявил, что ему нужно оформить паспорт болельщика, но это невозможно.

Fan ID стал доступен для оформления 4 июля, но с самого начала пользователи пожаловались на то, что все заявки автоматически отклоняются системой.

В минувшем сезоне «Шинник» вернулся в Первую лигу, которую покинул после окончания сезона 2020/21.

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Евро-Футбол.Ру,
Шинник Вадим Евсеев fan id
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