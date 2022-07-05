Евсеев — о невозможности оформить Fan ID: «И как теперь на футбол попасть?»

Наставник «Шинника» Вадим Евсеев сообщил, что никак не может оформить Fan ID.

«Абсурдно то, что его даже нельзя пока оформить. Вчера был на сайте, потом на «Госуслугах» и безрезультатно. Оформить нельзя. И как теперь на футбол попасть?» — написал Евсеев в социальных сетях.

Тренер заявил, что ему нужно оформить паспорт болельщика, но это невозможно.

Fan ID стал доступен для оформления 4 июля, но с самого начала пользователи пожаловались на то, что все заявки автоматически отклоняются системой.

В минувшем сезоне «Шинник» вернулся в Первую лигу, которую покинул после окончания сезона 2020/21.