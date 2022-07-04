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Первая лига

«Уфа» повесила ценник на лучшего бомбардира РПЛ Агаларова

04 Июля 2022 • 11:16 Комментировать

«Уфа» пока не получала официальных предложений по трансферу своего лучшего бомбардира Гамида Агаларова, об этом стало известно журналистам Metaratings.ru.

При этом источник отметил, что в случае конкретного интереса к игроку уфимский клуб будет готов вести переговоры. Представитель ФНЛ оценивает своего лидера в пять миллионов евро.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Агаларову со стороны «Ростова», «Пари НН» и грозненского «Ахмата».

Добавим, что в прошлом сезоне Гамид стал лучшим голеадором российской Премьер-лиги. 21-летний нападающий отметился 20 забитыми мячами (семь – с пенальти) в 30 поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
Уфа Гамид Агаларов
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