«Уфа» повесила ценник на лучшего бомбардира РПЛ Агаларова

«Уфа» пока не получала официальных предложений по трансферу своего лучшего бомбардира Гамида Агаларова, об этом стало известно журналистам Metaratings.ru.

При этом источник отметил, что в случае конкретного интереса к игроку уфимский клуб будет готов вести переговоры. Представитель ФНЛ оценивает своего лидера в пять миллионов евро.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Агаларову со стороны «Ростова», «Пари НН» и грозненского «Ахмата».

Добавим, что в прошлом сезоне Гамид стал лучшим голеадором российской Премьер-лиги. 21-летний нападающий отметился 20 забитыми мячами (семь – с пенальти) в 30 поединках.