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«Алания» подписала контракт с Чочиевым

03 Июля 2022 • 14:02 Комментировать

Владикавказская «Алания» подписала контракт с полузащитником Аланом Чочиевым.

Соглашения клуба ФНЛ с 30-летним россиянином рассчитано на один год.

Контракт с полузащитником рассчитано на один год. Ранее Чочиев выступал за такие клубы, как «Волгарь», «Крылья Советов», московский «Локомотив», минское «Динамо», «Чайка», «Балтика» и «Шахтер» (Караганда).

Последним клубом Алана Чочиева был карагандинский «Шахтер». В составе клуба он провел 20 матчей, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Алания Фнл Алан Чочиев
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