«Алания» подписала контракт с Чочиевым

Владикавказская «Алания» подписала контракт с полузащитником Аланом Чочиевым.

Соглашения клуба ФНЛ с 30-летним россиянином рассчитано на один год.

Контракт с полузащитником рассчитано на один год. Ранее Чочиев выступал за такие клубы, как «Волгарь», «Крылья Советов», московский «Локомотив», минское «Динамо», «Чайка», «Балтика» и «Шахтер» (Караганда).

Последним клубом Алана Чочиева был карагандинский «Шахтер». В составе клуба он провел 20 матчей, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу.