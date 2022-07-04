Главные трансферы Первой лиги перед стартом нового сезона

Трансферное окно в Первой лиге в самом разгаре. До старта нового сезона осталось две недели, поэтому команды находятся в активной стадии укрепления своих редутов. О том, кто совершил наиболее громкие трансферы и поможет ли это в первенстве Первой лиги сезона 2022/23 – в этой статье.

Конечно же, главным ньюсмейкером на трансферном рынке стал казанский «Рубин». Леонид Слуцкий был готов работать в клубе бесплатно целый год, чувствуя свою вину за вылет команды, но стороны сошлись на существенном понижении заработной платы. С таким подходом к делу и такой верой в тренера можно ждать от двукратного чемпиона России невероятных результатов в Первой лиге. Тем более что состав они начали укомплектовывать с Мартыновича («Краснодар»), Фамейе («Оренбург»), Олега Иванова и Дмитрия Кабутова (оба «Уфа»). Добавим к ним Муллина из «Ротора», Чуперку из «Кубани» и получим отменную обойму новобранцев, которая в совокупности с оставшимися игроками покажет футбол уровня второй восьмёрки РПЛ. По крайней мере ожидания именно такие. Отметим, что все новички достались «Рубину» бесплатно, а их общая стоимость составляет порядка 3 млн евро. Весьма внушительно для уровня Первой лиги.

Ждём громкого трансфера от «Алании». Возвращение Алана Дзагоева в родные места добавит публике и без того огромный интерес к местному клубу. Лишь бы «Химки» не перехватили. Калининградская «Балтика» успела потратить 175 тыс. евро на сербского защитника Николу Радмановица, который к своим 25 годам не играл нигде, кроме клубов родной страны. Но иностранцы в нынешних условиях редкость, а значит, их уровень должен быть вполне приемлем для Первой лиги. Укрепляется ещё один претендент на высокие места в «лучшей лиге мира» – «СКА-Хабаровск». Голкипер Помазан («Чайка»), полузащитник Сухомлинов («Ростов»), Алейников («Кубань») однозначно добавят новых оттенков в игру команды, состав которой обновится почти на 90%. Хабаровчан уже покинули 16 игроков.

Новобранец лиги московская «Родина» после смены главного тренера с Бояринцева на Парфёнова укрепилась семью новичками. Очевидно, что это ещё не предел. От клуба, где работают почти все люди со спартаковским прошлым (Бесчастных, Ковтун, Павленко, Шешуков, Зуев, Билялетдинов) стоит ждать интересной игры. Поможет в этом Михаил Тихонов, перебравшийся в «Родину» из «СКА-Хабаровск». Пока что скромно ведут себя на трансферном рынке тульский «Арсенал» и «Уфа», решающие финансовые проблемы. Только один новобранец у вернувшегося в Первую лигу «Шинника», ведут активный поиск и в махачкалинском «Динамо». Таким образом, уже сейчас видно, кто нацеливается на серьёзные результаты по итогам сезона, а кто пока что пытается выстроить команду и зацепиться за место в «лучшей лиге мира».

Константин Лицин