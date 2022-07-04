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Первая лига

Новобранцы Первой лиги

04 Июля 2022 • 07:16 Комментировать
В этом году «лучшая лига мира» получила не только новое название – Первая лига, но и семь клубов, три из которых в прошлом сезоне выступали в РПЛ, четыре – в ФНЛ-2. С учётом того, что количество команд в Первой лиге сократилось до 18, 40% новобранцев добавят внимания к лиге. В прошлой статье мы рассмотрели шансы «Рубина», «Уфы» и тульского «Арсенала» вернуться в РПЛ за один сезон. На этот раз разберём шансы на успех четырёх экс-представителей ФНЛ-2.
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По итогам сезона 2021/22 шаг вверх сделали победители четырёх групп ФНЛ-2: махачкалинское «Динамо», ярославский «Шинник», московская «Родина» и ульяновская «Волга». Для «Родины» и «Динамо» выступление в Первой лиге будет дебютным, «Волга» была в первом дивизионе в сезоне-2008, а «Шинник» болельщики «лучшей лиги мира» вряд ли успели забыть. По крайней мере Эльдара Низамутдинова, который месяцем ранее отметил свой 41-й день рождения и готовится провести свой 22-й сезон в профессиональной карьере. Может быть, у нас будет свой Кадзу Миура?

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В целом, «Шинник» Вадима Евсеева пока в стадии формировании состава. Клуб уже расстался с восьмерыми футболистами, не подходящими под формат игры в Первой лиге. На замену им пришёл только двадцатилетний Андрей Савинов, арендованный у ЦСКА. В отличие от ярославцев «Родина» уже укомплектовалась семью игроками, правда, всё это на фоне расставания с главным тренером Денисом Бояринцевым. Тандем Бояринцев – Белов, зарекомендовавший себя на уровне второго дивизиона и решивший задачу повышения в классе с «Родиной», не получил предложения о новом контракте. Новым главным тренером назначен Дмитрий Парфёнов, который и начал формирование команды. Отметим среди новобранцев Андрея Тихонова и Александра Безчастнюка. Сын великого российского футболиста и форвард из «СКА-Хабаровск» с фамилией, весьма созвучной с другим известным российским форвардом (имеется в виду Владимир Бесчатных, кстати, работающий в клубе «Родина»), наверняка вызовут интерес у поклонников футбола к новой команде.

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Махачкалинское «Динамо» отсчитывает свою историю с 1927 года. Правда, с паузами. В 2007 году команда перешла в статус любительской, а затем и вовсе исчезла с футбольной карты. Вернуться в статус профессионалов помогли спонсоры. И всего лишь за один сезон «Динамо» добилось невероятного успеха, став победителем группы 1 ФНЛ-2. Достаточно крепкий состав под руководством Горана Алексича способен решать серьёзные задачи. Отсутствие новобранцев лишь укрепляет мысль об удачном старте махачкалинцев. Вероятно, что у них даже получится оказаться в топ-7. Ульяновская «Волга» имеет не менее давнюю историю. С 1947 года клуб играет на профессиональном уровне. Во времена российских чемпионатов «Волга» металась между вторым и третьим дивизионом. Удача улыбнулась в 2008-м, но удержаться в первом дивизионе ульяновскому коллективу не удалось. Через год команда сделала шаг назад и ждала своего шанса 14 лет. Подопечные Рината Аитова уже успели обыграть челнинский «КАМАЗ» в контрольном матче. В остальном «Волга» пока что видится в аутсайдерах сезона, и её главная задача – не повторить свою историю четырнадцатилетней давности. Новый сезон, новые надежды, новые планы. Каждая из команд, заработавших повышение в классе, имеет шансы на то, чтобы стать сенсацией уже на старте первенства. Осталось только приложить к этому усилия и добавить немного удачи.

Константин Лицин

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Шинник Рубин Волга Ульяновск Уфа Динамо Махачкала Арсенал Тула Родина Москва
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