Кто составит конкуренцию «Рубину» в Первой лиге

«Лучшая лига мира» сменила название с ФНЛ на Первую лигу, приковав к себе внимание ещё до старта сезона 2022/23. Но в предстоящем розыгрыше турнира, как ни назови «младшего брата РПЛ», вниманием он вряд ли будет обделён. Виной тому вылет из элитного отечественного дивизиона «Рубина» и «Уфы». И если башкирский клуб пока только теряет игроков, пытаясь найти финансовые средства на новобранцев, то коллектив Леонида Слуцкого заметно укрепился: Муллин, Мартынович, Зотов, Фамейе, Олег Иванов. И это не законченный список, да и трансферное окно ещё в разгаре. Сможет ли кто-то из клубов Первой лиги оказать сопротивление казанскому клубу, или «Рубин» пройдёт «золотой сезон» подобно «Динамо» и «Крыльям Советов»?

Зачастую фаворитами «лучшей лиги мира» считаются команды, которые вылетают из РПЛ. Однако это только на бумаге. По делу же вернуться с ходу в элитный дивизион удаётся далеко не всем. Достаточно вспомнить ещё свежую историю волгоградского «Ротора», который после вылета из РПЛ всего лишь через сезон оказался в ФНЛ-2. И в этот раз аутсайдеры элитного дивизиона сезона 2021/22 разделились на два полярных лагеря. От «Рубина» никто не ждёт ничего, кроме возвращения в РПЛ, а от «Уфы» на подобный исход надеются только преданные поклонники клуба. Ещё есть тульский «Арсенал», который вернуть в РПЛ должен Олег Кононов. «Канониры» за четыре проведённые контрольные встречи не пропустили ни одного мяча, отправив в ворота соперников пятнадцать. При этом команду покинул только Кангва, а значит, что при должном усилении и сохранении основного костяка, «канониры» смогут претендовать на высокие позиции в Первой лиге.

Из года в год в РПЛ вырываются те команды, которые решили свои вопросы со стадионом. Яркий тому пример «Оренбург». Если получится провести реконструкцию своей арены владикавказской «Алании», то её стоит ждать среди лидеров. Тем более что яркая команда Спартака Гогниева не только сохранила прошлогодний костяк, но и ждёт возвращения в родные пенаты Алана Дзагоева. Ещё один претендент на повышение в классе – калининградская «Балтика». Со стадионом у команды Сергея Игнашевича всё в порядке, но есть проблема с составом. К началу второго летнего месяца клуб покинули 11 человек, среди новичков насчитывается девять игроков. Проблемы на старте сезона уже обеспечены, поэтому «Балтику» записываем в претенденты только на основании высоких результатов прошлых сезонов.

Завершивший прошлый сезон на пятой строчке «Енисей» уже потерял девятерых игроков. Но главное, что команду покинул Вадим Гаранин, ушедший на повышение в «Сочи». Без своего скромного, но важного звена красноярцы могут предстать совершенно другой командой. Аналогично командой-загадкой входит в новый сезон «СКА-Хабаровск». Пройти в стыковых матчах «Химки» у них не получилось, поэтому 16 игроков клуб покинули. Сможет ли Роман Шаронов придумать что-то с новыми ребятами, среди которых полузащитник Алейников из «Кубани» и голкипер Помазан из «Чайки», сказать сложно. Но пока что запишем обе команды в претенденты на попадание в топ-4. До старта Первой лиги остаётся две недели. И пока что конкурентов у «Рубина» не намечается. Значит ли это, что во втором по значимости дивизионе России в этом году будет скучно? Точно нет. «Лучшая лига мира» получила своё название за непредсказуемость. И шансы на успех и неожиданный результат на старте сезона есть у всех клубов. Особенно у тех, от которых ждут сенсаций меньше всего.

Константин Лицин