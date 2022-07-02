«КАМАЗ» укрепил состав тремя защитниками и нападающим

«КАМАЗ» в нынешнем межсезонье проявляет небывалую активность. Команда подписала контракты сразу с четырьмя игроками. Стан клуба пополнили защитники Антон Полюткин, Амир Мохаммад и Артем Абрамов, а также нападающий Илья Голятов, передает 1fnl.ru
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Артем Абрамов и Илья Голятов являются выпускником академии столичного «Спартака», Антон Полюткин – воспитанником академии ЦСКА, а Амир Мохаммад представляет махачкалинскую школу футбола.
В прошлом сезоне «КАМАЗ» занял в ФНЛ 17-е место. Отметим, что челнинский коллектив сумел получить лицензии РФС-2 и был включен в состав Первой лиги.
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