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Первая лига

«КАМАЗ» укрепил состав тремя защитниками и нападающим

02 Июля 2022 • 00:28 Комментировать
«КАМАЗ» в нынешнем межсезонье проявляет небывалую активность. Команда подписала контракты сразу с четырьмя игроками. Стан клуба пополнили защитники Антон Полюткин, Амир Мохаммад и Артем Абрамов, а также нападающий Илья Голятов, передает 1fnl.ru.

Артем Абрамов и Илья Голятов являются выпускником академии столичного «Спартака», Антон Полюткин – воспитанником академии ЦСКА, а Амир Мохаммад представляет махачкалинскую школу футбола.

В прошлом сезоне «КАМАЗ» занял в ФНЛ 17-е место. Отметим, что челнинский коллектив сумел получить лицензии РФС-2 и был включен в состав Первой лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Камаз Фнл Илья Голятов
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