«СКА-Хабаровск» усилился двумя новичками

Накануне «СКА-Хабаровск» объявил о переходе двух игроков. Стан армейского дальневосточного клуба пополнили вратарь Евгений Помазан и полузащитник Андрей Анисимов, сообщает 1fnl.ru.

Помазан является воспитанником краснодарской школы, но успел поиграть за такие клубы, как ЦСКА, «Урал», «Спартак» Нальчик, «Анжи» и другие клубы. Евгений – обладатель Кубка и Суперкубка России, а также двукратный бронзовый призер чемпионата России.

Анисимов – воспитанник питерского футбола. Полузащитник играл за «Зенит-2», а в 2019 году пополнил ряды «Ленинградца».

Контракт Помазана с дальневосточным коллективом рассчитан на один год с возможностью продления еще на один сезон, а контракт с Анисимовым заключен на три года.