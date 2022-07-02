Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Первая лига

«СКА-Хабаровск» усилился двумя новичками

02 Июля 2022 • 00:14 Комментировать

Накануне «СКА-Хабаровск» объявил о переходе двух игроков. Стан армейского дальневосточного клуба пополнили вратарь Евгений Помазан и полузащитник Андрей Анисимов, сообщает 1fnl.ru.

Помазан является воспитанником краснодарской школы, но успел поиграть за такие клубы, как ЦСКА, «Урал», «Спартак» Нальчик, «Анжи» и другие клубы. Евгений – обладатель Кубка и Суперкубка России, а также двукратный бронзовый призер чемпионата России.

Анисимов – воспитанник питерского футбола. Полузащитник играл за «Зенит-2», а в 2019 году пополнил ряды «Ленинградца».

Контракт Помазана с дальневосточным коллективом рассчитан на один год с возможностью продления еще на один сезон, а контракт с Анисимовым заключен на три года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фнл Евгений Помазан СКА-Хабаровск
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Июля
00:28 · Россия. ФНЛ
«КАМАЗ» укрепил состав тремя защитниками и нападающим
00:14 · Россия. ФНЛ
«СКА-Хабаровск» усилился двумя новичками
01 Июля
21:19 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Балтики»: ФНЛ и Премьер-лига — практически два разных вида спорта
18:13 · Россия. ФНЛ
Каналы холдинга «Матч!» покажут 5 игр ФНЛ в начале нового сезона
17:48 · Россия. ФНЛ
Гендиректор «Балтики» высказался о работе с Игнашевичем
16:59 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев: Карпин хочет видеть Агаларова в «Ростове»
16:55 · Россия. ФНЛ
В «Рубине» прокомментировали слухи о том, что «Рубин» мог войти в холдинг «Манчестер Сити»
16:52 · Россия. ФНЛ
Ташаев проходит сборы с «Рубином»
14:18 · Россия. ФНЛ
Карп может вернуться в «Уфу»
30 Июня
16:06 · Россия. Премьер-лига
Газизов высказался о будущем Агаларова
15:04 · Россия. ФНЛ
«Енисей» арендовал защитника «Рубина»
09:35 · Россия. ФНЛ
«Алания» ведёт переговоры с Дзагоевым
08:30 · Россия. ФНЛ
Сутормин рассказал, как в «Зените» отнеслись к уходу Алберто
29 Июня
14:39 · Россия. ФНЛ
Чичкан покинул «Уфу»
13:26 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Рубин» и «Локомотив» получат деньги за переход Хвичи в «Наполи»
Все новости
Рекомендуем