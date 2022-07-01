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Первая лига

Каналы холдинга «Матч!» покажут 5 игр ФНЛ в начале нового сезона

01 Июля 2022 • 18:13 Комментировать

Футбольная национальная лига согласовала показ некоторых матчей Первой лиги на каналах холдинга «Матч!». В прямом эфире в первых пяти турах будет показано пять матчей – по одному в каждом туре, сообщает 1fnl.ru.

Зрители смогут увидеть в первом туре противостояние между владикавказской «Аланией» и махачкалинским «Динамо». 

Во втором туре любители «лучшей лиги мира» сосредоточат свое внимание на игре «КАМАЗ» - «СКА-Хабаровск». Третий игровой день будет ознаменован вывеской «Рубин» - «Уфа», а четвертый тур порадует игрой «Балтика» - «Арсенал». В пятом туре «Матч!» покажет игру «Рубин» - «Кубань». Примечательно, что начало всех трансляций запланировано на 20:00 по столичному времени.

Отметим, что все поединки будут показаны на телеканалах «Матч!» и «Матч! Премьер».

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