В «Рубине» прокомментировали слухи о том, что «Рубин» мог войти в холдинг «Манчестер Сити»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал слова экс-президента РПЛ Ашота Хачатурянца о возможном вхождении казанского клуба в холдинг «Манчестер Сити City Football Group.

«Мне об этом ничего не известно. В «Рубин» по этому поводу никто не обращался. Наверняка у Ашота Рафаиловича достоверные данные, но связи с нами на этот счёт не было», — приводит слова Яровинского «Бизнес Online».

Напомним, по итогам минувшего сезона «Рубин» не сумел сохранить прописку в Премьер-лиге, поэтому следующий сезон казанцы проведут в ФНЛ.

Помимо чемпиона Англии «Манчестер Сити», в холдинг City Football Group входят такие клубы как «Труа», «Нью-Йорк Сити», «Мельбурн Сити» и «Жирона».