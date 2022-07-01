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Первая лига

Ташаев проходит сборы с «Рубином»

01 Июля 2022 • 16:52 Комментировать

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Ташаев находится на просмотре в «Рубине».

«Ташаев тренируется с командой. Пока речи о контракте не идет», — заявил представитель казанского клуба порталу «Спорт-Экспресс».

Ранее 28-летний футболист уже защищал цвета «Рубина» в сезоне 2019/2020. Он принял участие в восьми матчах, в которых не смог отметиться ни одним результативным действием.

Помимо этого, Александр Ташаев играл за «Спартак» и «Динамо». Последним клубом полузащитника был волгоградский «Ротор». В прошедшем сезоне Первой лиги футболист провел 16 встреч и записал на свой счет одну голевую передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Александр Ташаев
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