Ташаев проходит сборы с «Рубином»

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Ташаев находится на просмотре в «Рубине».

«Ташаев тренируется с командой. Пока речи о контракте не идет», — заявил представитель казанского клуба порталу «Спорт-Экспресс».

Ранее 28-летний футболист уже защищал цвета «Рубина» в сезоне 2019/2020. Он принял участие в восьми матчах, в которых не смог отметиться ни одним результативным действием.

Помимо этого, Александр Ташаев играл за «Спартак» и «Динамо». Последним клубом полузащитника был волгоградский «Ротор». В прошедшем сезоне Первой лиги футболист провел 16 встреч и записал на свой счет одну голевую передачу.