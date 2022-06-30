Сутормин рассказал, как в «Зените» отнеслись к уходу Алберто

Хавбек петербургского «Зенита» Алексей Сутормин высказался об уходе бразильского нападающего Юри Алберто. Форвард на правах аренды перебрался в «Коринтианс».

В разговоре с корреспондентом «Плеймейкера» россиянин отметил, что в команде не обсуждали трансфер бразильца. Сутормин считает, что у каждого игрока свое видение карьеры, а потому не стоит на него обижаться.

«Не приехал человек - и не приехал. Это выбор самого футболиста, нам нужно просто его принимать», - сказал Алексей.

Юри перебрался в «Зенит» из «Интернасьонала» зимой текущего года. В прошлом сезоне форвард сыграл 15 матчей за питерцев, отметившись шестью голами и четырьмя ассистами.