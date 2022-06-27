Непомнящий: В Томске не хотят оставлять город без команды

Экс-главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий отреагировал на информацию, что томский клуб может не сыграть в профессиональной лиге в новом сезоне.

«Если это правда, то это катастрофа. Город Томск не заслуживает такого. Может, еще сориентируются и исправят эту проблему, время еще есть», — заявил Непомнящий «РБ Спорт».

По словам эксперта, губернатор области посылал письмо в Российский футбольный союз с просьбой о помощи, но ничего не произошло. В Томске никто не хочет, чтобы город остался без футбольной команды.

Ранее РФС отказал в выдачи лицензии «Томи» для участия в предстоящем сезоне Первой лиги.