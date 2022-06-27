Стукалов станет новым главным тренером «Ротора»

Бывший наставник «Уфы» Алексей Стукалов сообщил, что возглавит волгоградский «Ротор».

Стукалов сказал «Чемпионату», что станет новым главным тренером «Ротора». Осталось обсудить последние детали будущего контракта и подписать договор. Соглашение будет долгосрочным, переговоры в завершающей стадии.

«Ротор» по итогам минувшего сезона Первой лиги (бывшая Футбольная национальная лига) занял 18-е место в турнирной таблице и покинул дивизион. Предстоящий сезон волгоградская команда проведет во Второй лиге (бывшая ФНЛ-2).

Ранее Стукалов покинул «Уфу», которая вылетела из Российской премьер-лиги по итогам сезона 2021/22.