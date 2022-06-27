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Первая лига

Стукалов станет новым главным тренером «Ротора»

27 Июня 2022 • 15:49 Комментировать

Бывший наставник «Уфы» Алексей Стукалов сообщил, что возглавит волгоградский «Ротор».

Стукалов сказал «Чемпионату», что станет новым главным тренером «Ротора». Осталось обсудить последние детали будущего контракта и подписать договор. Соглашение будет долгосрочным, переговоры в завершающей стадии.

«Ротор» по итогам минувшего сезона Первой лиги (бывшая Футбольная национальная лига) занял 18-е место в турнирной таблице и покинул дивизион. Предстоящий сезон волгоградская команда проведет во Второй лиге (бывшая ФНЛ-2).

Ранее Стукалов покинул «Уфу», которая вылетела из Российской премьер-лиги по итогам сезона 2021/22.

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Евро-Футбол.Ру,
Ротор Уфа РПЛ Алексей Стукалов Первая лига Вторая лига
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