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Спортивный директор «Рубина» высказался о будущем Дюпина и Самошникова

26 Июня 2022 • 11:03 Комментировать

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал журналистам о перспективах голкипера Юрия Дюпина и защитника Ильи Самошникова в казанской команде.

Яровинский сказал «Спорт-Экспрессу», что пока никакой конкретики по поводу возможного перехода Дюпина в «Зенит» нет. Функционер отметил, что по Самошникову никаких официальных предложений от других клубов пока не поступало.

«На данный момент Дюпин и Самошников — игроки «Рубина», - добавил Яровинский.

Напомним, что в прошлом сезоне казанский клуб под руководством Леонида Слуцкого занял лишь 15-ю строчку в РПЛ и напрямую вылетел в подэлитный дивизион.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Олег Яровинский Юрий Дюпин Илья Самошников
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