Спортивный директор «Рубина» - о зарплате Фамейе: Эти цифры взяты из воздуха

Спортивный директор казанского «Рубина» Олег Яровинский в разговоре с журналистами высказался по поводу зарплаты ганского форварда Джоэля Фамейе.

Яровинский сказал «Спорт-Экспрессу», что это не правда, что ганский футболист будет получать около 48 миллионов рублей в год. Функционер отметил, что у Фамейе зарплата гораздо меньше, чем пишут в медиа.

«Эти цифры просто взяты из воздуха. И при трансфере Фамейе «Рубин» не платил никаких бонусов», - добавил Яровинский.

Напомним, что в прошлом сезоне Джоэль Фамейе провёл в подэлитном дивизионе в составе «Оренбурга» 26 поединков и отметился 15 забитыми мячами.