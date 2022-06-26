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Колумбийский форвард вернулся в расположение «Уфы»

26 Июня 2022 • 08:33 Комментировать

Колумбийский нападающий «Уфы» Дилан Ортис вернулся в расположение команды из Башкортостана.

Как сообщает пресс-служба уфимской команды, 22-летний колумбийский футболист, который в прошлом сезоне выступал за «Уфу» на правах арендного соглашения, подписал с клубом полноценный контракт. Ортис отправился вместе с уфимцами на тренировочный сбор, который проходит в Челябинской области.

В прошлом сезоне Дилан Ортис провёл в российском чемпионате 12 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и одним ассистом. До этого форвард выступал за сербские клубы «Пролетар», «Мачва» и «Чукарички».

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Евро-Футбол.Ру,
Фнл Уфа Дилан Ортис
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