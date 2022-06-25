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«Алания» осуществила трансфер защитника из «Родины»

25 Июня 2022 • 17:56 Комментировать

Защитник московской «Родины» Александр Коротков стал игроком владикавказской «Алании», сообщила пресс-служба клуба.

22-летний защитник присоединился к команде на правах свободного агента, подписав контракт на четыре сезона. Коротков является выпускником школы «Зенита». Помимо «Родины» футболист выступал в московском «Велесе».

В прошедшем сезоне Коротков принял участие в 33 матчах за «Родину», но результативными действиями отметиться не смог. «Алания» в сезоне-2021/22 заняла шестое место турнирной таблице ФНЛ. Команда смогла выйти в полуфинал Кубка России, где была разгромлена «Динамо» (0:3).

Летом пост главного тренера команды покинул Спартак Гогниев, а на его место пришёл Заур Тадеев.


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