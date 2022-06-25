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Отец Агаларова высказался о будущем лучшего бомбардира РПЛ

25 Июня 2022 • 12:56 Комментировать

Руслан Агаларов, являющийся отцом форварда «Уфы» Гамида Агаларова, во время беседы с журналистом «Спорт-экспресса» ответил на вопрос о будущем своего сына.

«У Гамида действующий контракт с «Уфой», - лаконично высказался отец 21-летнего футболиста.

Напомним, что Агаларов стал лучшим голеадором прошлого сезона чемпионата России. На счету нападающего 20 забитых мячей в 30 проведенных встречах.

По итогам сезона-2021/2022 уфимский коллектив вылетел из Премьер-лиги, уступив по сумме двух матчей «Оренбургу» (3:4). По всей вероятности, новый сезон Гамид начнет в первенстве ФНЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Уфа Гамид Агаларов
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