Отец Агаларова высказался о будущем лучшего бомбардира РПЛ

Руслан Агаларов, являющийся отцом форварда «Уфы» Гамида Агаларова, во время беседы с журналистом «Спорт-экспресса» ответил на вопрос о будущем своего сына.

«У Гамида действующий контракт с «Уфой», - лаконично высказался отец 21-летнего футболиста.

Напомним, что Агаларов стал лучшим голеадором прошлого сезона чемпионата России. На счету нападающего 20 забитых мячей в 30 проведенных встречах.

По итогам сезона-2021/2022 уфимский коллектив вылетел из Премьер-лиги, уступив по сумме двух матчей «Оренбургу» (3:4). По всей вероятности, новый сезон Гамид начнет в первенстве ФНЛ.