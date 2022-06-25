«Алания» может подписать лучшего бомбардира «Велес»

Владикавказская «Алания» ведёт переговоры с российским нападающим столичного «Велеса» Арутром Галояном.

По информации «Матч ТВ», клуб из Северной Осетии ведёт активные переговоры с 23-летним российским футболистом. В услугах Галояна также заинтересованы некоторые команды РПЛ, но форвард планирует подписать контракт именно с «Аланией». Вероятность этого трансфера очень высока.

Напомним, что в прошлом сезоне Артур Галоян провёл в подэлитном дивизионе в составе «Велеса» 35 матчей, в которых отметился 13 забитыми мячами и десятью ассистами.