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«Алания» может подписать лучшего бомбардира «Велес»

25 Июня 2022 • 09:15 Комментировать

Владикавказская «Алания» ведёт переговоры с российским нападающим столичного «Велеса» Арутром Галояном.

По информации «Матч ТВ», клуб из Северной Осетии ведёт активные переговоры с 23-летним российским футболистом. В услугах Галояна также заинтересованы некоторые команды РПЛ, но форвард планирует подписать контракт именно с «Аланией». Вероятность этого трансфера очень высока.

Напомним, что в прошлом сезоне Артур Галоян провёл в подэлитном дивизионе в составе «Велеса» 35 матчей, в которых отметился 13 забитыми мячами и десятью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Алания Фнл Велес Артур Галоян
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