«Балтика» арендовала молодого полузащитника ЦСКА

Руководство калининградской «Балтики» официально арендовало молодого российского полузащитника столичного ЦСКА Сергея Пряхина.

Как сообщает пресс-служба «армейского» клуба, калининградская команда арендовала 19-летнего футболиста до лета 2023 года. Стоит отметить, что у «Балтики» также будет опция выкупа. За основную команду ЦСКА Пряхин так и не дебютировал, но полузащитник играл в молодёжном чемпионате, а в прошлом сезоне на правах аренды выступал за московский «Кайрат».

В прошлом сезоне Сергей Пряхин провёл в ФНЛ-2 33 матча, в которых отметился пятью забитыми мячами.