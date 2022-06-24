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Первая лига

Гогниев сказал, что не ведёт никаких переговоров

24 Июня 2022 • 20:58 Комментировать

Бывший главный тренер «Алании» Спартак Гогниев ответил на вопрос о своей дальнейшей карьере.

«У меня ничего не изменилось. Переговоров ни с кем не веду», — заявил Гогниев порталу «РБ Спорт».

Ранее руководство владикавказского клуба объявило о том, что прекращает сотрудничество с 41-летним специалистом. Причиной увольнению стала не выполненная задача по выходу в Российскую премьер-лигу. Новым наставником стал Заур Тедеев, ранее возглавлявший «Ростов».

Напомним, по итогам минувшего сезона «Алания» заняла шестое место в турнирной таблице Первой лиги, сумев набрать 60 очков в 38 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Алания Спартак Гогниев Заур Тедеев
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