Гогниев сказал, что не ведёт никаких переговоров

Бывший главный тренер «Алании» Спартак Гогниев ответил на вопрос о своей дальнейшей карьере.

«У меня ничего не изменилось. Переговоров ни с кем не веду», — заявил Гогниев порталу «РБ Спорт».

Ранее руководство владикавказского клуба объявило о том, что прекращает сотрудничество с 41-летним специалистом. Причиной увольнению стала не выполненная задача по выходу в Российскую премьер-лигу. Новым наставником стал Заур Тедеев, ранее возглавлявший «Ростов».

Напомним, по итогам минувшего сезона «Алания» заняла шестое место в турнирной таблице Первой лиги, сумев набрать 60 очков в 38 матчах.