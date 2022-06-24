Слуцкий рассказал о прогрессе «Рубина»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопрос о прогрессе команды после победы в товарищеском матче над «КАМАЗом» (5:0).

«Есть ли какой-то прогресс, и вырисовываются ли очертания? Прогресс, есть, его не может не быть чисто физически, когда ты из отпуска возвращаешься. Очертания тоже уже понятны. У нас по существу новая команда, хотя ее и не было в конце того сезона», — приводит слова Слуцкого официальный сайт клуба.

Специалист отметил, что невозможно отладить все связки за две недели сборов и в двух товарищеских матчах, но уже есть понимание того, кто на какой позиции будет играть, и в какой футбол будет пытаться играть команда.