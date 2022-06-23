РФС переименовал ФНЛ в Первую лигу

Российский футбольный союз, сегодня, 23 июня, вернул историческое название Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Отныне этот дивизион будет называться Первой лигой.

«Исполком РФС одобрил решение президиума ФНЛ о возвращении турниру исторического названия. Изменение вступает в силу с сезона-2022/2023», — сообщила пресс-служба РФС.

Напомним, до 1998 года второй по силе дивизион назывался Первая лига. С 1998 по 2010 год – Первый дивизион. А уже с 2011 года, было введено новое название Футбольная национальная лига.

Победителем ФНЛ в прошлом сезоне стало московское «Торпедо», вторым финишировал «Факел», а топ-3 в турнирной таблице занял «Оренбург».