Йокич: «Кашчелан — легенда»

Бывший защитник «Уфы» Боян Йокич поделился мнением о полузащитнике калининградской «Балтики» Младене Кашчелане.

Йокич назвал 39-летнего Кашчелана легендой и прекрасным человеком.

«Он всегда бился в матчах, когда мы играли друг против друга. Таких людей я называю настоящими. Младен самый лучший! Если он прочитает это интервью, передаю ему огромный привет!», — цитирует Йокича Metaratings.

Также защитник пожелал черногорскому хавбеку выйти вместе со своей командой в Премьер-лигу.

В минувшем сезоне Кашчелан провёл за «Балтику» 36 матчей, не отметившись в них результативными действиями. Ранее он выступал за «Тамбов», «Тосно» и тульский «Арсенал». Кроме того, футболист защищал цвета целого ряда зарубежных клубов.