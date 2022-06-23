Тренер «Нефтехимика»: Задача только одна — выигрывать

Наставник «Нефтехимика» Кирилл Новиков поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего сезона в ФНЛ.

Новиков сказал, что футболисты нижнекамской команды очень профессионально отнеслись к делу и даже в отпуске поддерживали себя в отличной форме. Тренер отметил, что задачи на сезон поставит президент «Нефтехимика», но ему и его штабу хотелось бы, чтобы у команды всегда была только одна задача - выигрывать и показывать классный футбол.

Напомним, что в прошедшем сезоне футболисты «Нефтехимика» под шефством Кирилла Новикова заняли в ФНЛ восьмую строчку в таблице.