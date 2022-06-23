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ФНЛ - Первый дивизион

Тренер «Нефтехимика»: Задача только одна — выигрывать

23 Июня 2022 • 12:50 Комментировать

Наставник «Нефтехимика» Кирилл Новиков поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего сезона в ФНЛ.

Новиков сказал, что футболисты нижнекамской команды очень профессионально отнеслись к делу и даже в отпуске поддерживали себя в отличной форме. Тренер отметил, что задачи на сезон поставит президент «Нефтехимика», но ему и его штабу хотелось бы, чтобы у команды всегда была только одна задача - выигрывать и показывать классный футбол.

Напомним, что в прошедшем сезоне футболисты «Нефтехимика» под шефством Кирилла Новикова заняли в ФНЛ восьмую строчку в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Нефтехимик Фнл Кирилл Новиков
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