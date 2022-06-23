Молодой полузащитник «Спартака» перешёл в «СКА-Хабаровск»

Молодой российский полузащитник московского «Спартака» Ильяс Муминов следующий сезон проведёт в ФНЛ.

Как сообщает официальный сайт «красно-белых», 20-летний российский футболист в следующем сезоне будет защищать цвета «СКА-Хабаровска». До этого Муминов выступал за «Спартак-2», который недавно был закрыт руководством основной команды. В составе «красно-белых» полузащитник в прошлом сезоне провёл в ФНЛ 16 поединков, но голами не отметился.

Напомним, что в прошлом сезоне «СКА-Хабаровск» занял в подэлитном дивизионе четвёртую строчку, но в стыковых матчах «армейцы» проиграли «Химкам».