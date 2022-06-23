«Балтика» подписала форварда «СКА-Хабаровска»

Калининградская «Балтика» официально подписала соглашение с российским форвардом «СКА-Хабаровска» Дмитрием Барковым.

Как сообщает официальный сайт ФНЛ, 30-летний российский футболист подписал двухлетнее соглашение с калининградской командой. Последним клубом форварда был «СКА-Хабаровск». До этого Барков также защищал цвета «Химок», «Тосно», «Калуги» и эстонского клуба «Транс».

В прошлом сезоне Дмитрий Барков в составе дальневосточных «армейцев» провёл в ФНЛ 24 встречи, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.