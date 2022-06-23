Бушуев: «Спортивный директор «Велеса» оскорблял меня в присутствии игроков и персонала»

Бывший главный тренер «Велеса» Денис Бушуев рассказал об оскорблениях в свой адрес со стороны спортивного директора московского клуба Тенгиза Путкарадзе.

«Были оскорбления в присутствии команды на тренировке. Если человек, который к тому же сильно младше тебя, позволяет себе говорить такие вещи, причём на глазах футболистов и остального персонала — это максимальное неуважение», — приводит слова Бушуева Sport24.

Напомним, 40-летней Бушуев покинул «Велес» в апреле текущего года. По итогам прошедшего сезона московский клуб занял 13-е место в турнирной таблице ФНЛ. Ранее специалист работал в клубе «Ленинградец», а также в молодёжной сборной России до 17 лет.