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ФНЛ - Первый дивизион

Бушуев: «Спортивный директор «Велеса» оскорблял меня в присутствии игроков и персонала»

23 Июня 2022 • 10:58 Комментировать
Велес Москва
...
Балтика
17.07 18:00

Бывший главный тренер «Велеса» Денис Бушуев рассказал об оскорблениях в свой адрес со стороны спортивного директора московского клуба Тенгиза Путкарадзе.

«Были оскорбления в присутствии команды на тренировке. Если человек, который к тому же сильно младше тебя, позволяет себе говорить такие вещи, причём на глазах футболистов и остального персонала — это максимальное неуважение», — приводит слова Бушуева Sport24.

Напомним, 40-летней Бушуев покинул «Велес» в апреле текущего года. По итогам прошедшего сезона московский клуб занял 13-е место в турнирной таблице ФНЛ. Ранее специалист работал в клубе «Ленинградец», а также в молодёжной сборной России до 17 лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Велес Тенгиз Путкарадзе Денис Бушуев
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